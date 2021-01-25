شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الأهلى المواجهة المثيرة غدا الثلاثاء بين الاهلى وبيراميدز في الدولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، والتى تعتبر من أصعب المحطات التي تواجه الأحمر خلال رحلة الدفاع عن اللقب.

وينتطر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامةعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانيوحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وطاهر ومحمد طاهرومحمد شريف.