شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سلة الأهلي يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخومض فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة ٢٠ سنة مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه نظيره فريق الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة جامعة حلوان، ويسعى الأهلي إلى تقديم عرض قوي والفوز من أجل تحقيق اللقب.

وأكد إسلام علي مدرب الفريق على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا، مشيراً إلى أنها مواجهة قوية وتحتاج إلى تركيز شديد من أجل الفوز باللقب.