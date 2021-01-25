شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يواجه أصحاب الجياد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، نادي أصحاب الجياد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتقام المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة عروضه القوية المميزة واستمرار مسيرة الانتصارات في البطولة.

وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية أمس الأحد؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي أصحاب الجياد، فيما عقد حمدي الصافي المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، حرص خلالها على مراجعة خطة اللعب وتوجيه التعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء.

وخاض الأهلي حتى الآن، ثلاث مباريات في بطولة دوري الطائرة «سيدات»، حقق الفوز فيها جميعا بالعلامة الكاملة، وبلغ رصيده9 نقاط، بعد الفوز على فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 وفي الجولة الثانية فاز على الزمالك بنتيجة 3-1، وفي الجولة الثالثة على الطيران بنتيجة 3-0.