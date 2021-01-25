شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي الكرة الحديدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأمريكي راين كراوسر رقماً قياسياً عالمياً جديداً في رمي الكرة الحديدية داخل قاعة مقفلة مسجلاً 22,82 متر في مدينة فايتيفيل الأمريكية (ولاية اركانساس).

وكان الرقم القياسي السابق موجوداً بحوزة الأمريكي الآخر راندي بارنز ومقداره 22,66 متر، سجله قبل 32 عاماً وتحديداً في كانون الثاني/يناير عام 1989.

وقال كراوسر صاحب أكبر عدد من الرميات التي تخطت حاجز 22 متراً بعد إنجازه «إنها بداية جيدة لعام 2021».

وكان كراوسر توج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو وحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة في الدوحة عام 2019، وسيكون مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

يذكر أن كراوسر يمتلك ثالث أفضل رقم على مر الأزمنة في رمي الكرة الحديدية في الهواء الطلق مع 22,91 متر، علماً بأن الرقم القياسي مسجل أيضاً باسم مواطنه بارنز (23,12 متر) سجله عام 1990.