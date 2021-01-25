«لا يمكن رفضه».. باريس سان جيرمان يُغري قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بعرض ضخم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت إذاعة ”أوندا سيرو“ عن تفاصيل العرض الذي تلقاه قائد منتخب إسبانيا ومدافع فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، للرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع "الميرينجي" بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة النادي الملكي على تجديد العقد.

وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة ريال مدريد ترغب في تجديد عقد راموس لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب المدافع الإسباني المخضرم في التوقيع على عقد لمدة موسمين.

وأوضحت الإذاعة أن أن باريس سان جيرمان طلب بضم راموس مقابل 45 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع حصول قائد الرسال على 15 مليون يورو لكل موسم.

وشددت على أن ريال مدريد ليس على استعداد لمنح راموس مثل هذا العقد، ولذلك فإن راموس يتجه للموافقة على الانتقال للنادي الباريسي.

ومنذ انضمام راموس إلى ريال مدريد خلال موسم 2005/2006 قادما من إشبيلية، شارك في تتويج الفريق الملكي بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات)، السوبر الأوروبي (3 مرات) والدوري الإسباني (5 مرات).

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط.