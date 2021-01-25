اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد يوسف حكم مباراة الزمالك وأسوان لمدة شهر

الشارقة - اميمة ياسر -





قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إيقاف الحكام محمد يوسف، والذي أدار مواجهة الزمالك وأسوان، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة شهر، بعدما شهد اللقاء أخطاء تحكيمية حسبما رأت اللجنة.

وعلم "القاهرة 24" أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قررت إيقاف محمد يوسف ومصطفى مدحت حكم الفيديو VAR، بعد اللغط التحكيمي الذي شهده لقاء الزمالك وأسوان".

وشهد لقاء الزمالك وأسوان، والذي كان الحكم محمد يوسف هو من يديره، اعتراضات قوية من جانب الزمالك والذي طالب بضربتي جزاء خلال المباراة.

ضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان، محمد يوسف، وعاونه كل من أسامة عبداللطيف، وشهاب راشد، بينما محمد نهاد حكم رابع، وحكم فيديو مصطفي مدحت ويعاونه أحمد حمدي.

وأصدرت اللجنة التى تدير نادي الزمالك، بيان طالبت فيه اتحاد الكرة العدالة التحكيمية خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.