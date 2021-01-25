شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب رفض باتشيكو التفريط فى محمد عبد السلام وأحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رفضه التفريط فى خدمات محمد عبد السلام وأحمد عيد لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وذلك بعدما طلب الإسماعيلى الحصول على خدمات اللاعبين على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه.

وأبلغ باتشيكو لجنة الكرة بالزمالك رفضه رحيل أى من محمد عبد السلام أو أحمد عيد، مؤكدًا أنه سيحتاج لخدمات عيد فى الجبهة اليمنى مع حازم والمثلوثى، فى ظل عدم إمكانية الاعتماد على حازم إمام بشكل مستمر خوفًا من تعرضه للإجهاد، فضلاً عن ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.

كما أكد حاجته لخدمات محمد عبد السلام، بعدما طلب تدعيم خط دفاع الزمالك فى الفترة الماضية، إلا أنه تراجع وفضل الإبقاء على عبد السلام والاعتماد على خدماته فى الوقت المناسب.

وكان مسئولو الإسماعيلى طلبوا استعارة المغربى محمد أوناجم، إلا أن مسئولى الزمالك أكدوا أن مستحقات أوناجم تفوق الميزانية التى وضعها الإسماعيلى لمستحقات لاعبيه، ليتم التراجع عن طلب استعارة أوناجم.

واستقبل مسئولو نادى الزمالك، أمس الأحد، وفدًا من نادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وأحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش، لمناقشة ملف الانتقالات بين الناديين خلال المريكاتو الشتوى الحالى.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع وفد الإسماعيلى تحدث خلالها الطرفين على ملف الانتقالات، وبحث طلبات الزمالك من أجل الموافقة على انضمام لاعبيه للدارويش خلال الأيام القليلة المقبلة.