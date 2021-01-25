شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: "القطبين بيحبوا الإسماعيلى ومسئولو الأهلى والزمالك يتعاونون معنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن كواليس الاجتماعات التى شهدتها الفترة الماضية، بين مسئولي الاسماعيلي ونظرائهم في الأهلي والزمالك، وقال أبو جريشة عبر برنامج "بى أون تايم": أنا من ابن النادي وأساعد قدر المستطاع، ولكن الأمر جاء بشكل متأخر كان يجب أن يكون في الصيف، والآن في محاولة من النادي والمهندس إبراهيم عثمان، لتقديم أمر طيب، ونشكر الزمالك والأهلي لأنهم يتعاونون معنا بشكل محترم"

وأضاف: "بنحاول نلحق قبل غلق باب القيد، وأشكر قطبي الكرة المصرية، الإسماعيلي استقبل 48 هدفا الموسم الماضي وهذا لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، ونسعى لتدعيم خط الدفاع والقطبين بيساعدونا".

واستكمل: الجهود التى أقوم بها بدون منصب، المهندس أحمد عثمان كان في زيارة الزمالك، وطوال الاسبوع الماضي كان هناك حديث مع الأهلي ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وواصل: حصلنا على وعد من القطبين بأن يخبرونا باللاعبين المتاحين لضمهم خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد.

وزاد: أشيد بلاعبي الاسماعيلي لأنهم يلعبون تحت ضغط كبير جداً ، وأرجوا أن يساعدهم الجماهير ونتوقف عن النقد حالياً، ومباراة المحلة لم يحالفنا التوفيق فيها.

وعن الجهاز الفني قال أبو جريشة: الصورة ليست واضحة بخصوص الجهاز الفني حتى الآن، ولكن أحمد العجوز مستمر حتى الآن وسيدير مباراة بيراميدز، وأفضل المدير الفني المصري، لأنه يعرف المشاكل واللاعبين، الأحنبي سيحتاج إلى وقت ليتفهم الوضع.

وأضاف: المال هو الذى يحكم كرة القدم حالياً، وهذا ما نراه في سيراميكا والبنك الأهلي، ولذلك هناك صعوبة تواجهنا، لا يوجد فريق سهل، ويجب ضم اللاعبين حسب الاحتياجات برأي فني، وليس لأنه لاعب فري أقوم بضمه.

وواصل: لا نية للتفريط في أي نجم من صفوف الاسماعيلي ويكفي ما حدث في السنوات الماضية، أحمد فتحي والنحاس والسعيد، وبركان، كلهم خاضو 6 سنوات مع النادي لكن الآن اللاعب يخوض موسم أو موسمين ويطلب الرحيل، هذا مرفوض، وفي خلال أيام أسامة خليل سيتولى ملف الكرة بالنادي.

واستأنف: المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز خارج القصة، ونتائج القطبين جيدة، وثقافتهم تختلف عن أي فريق، وهذا ما ظهر في عودة الأهلي أمام المقاولون من الخسارة بهدفين إلى الفوز، ولا يمكن لأي فريق أن يقوم بهذا الأمر، وبيراميدز لديه لاعبين من الوزن الثقيل لأنهم لعبوا من قبل في الأهلي، ولكن هناك قصور ما في الفريق لذلك لا يحقق نتائج جيدة.

واختتم: محمد شريف ومحمد محمود ومصطفى محمد وإمام عاشور، كل أولئك لاعبين مميزين ويلفتون الأنظار ومصر طول عمرها ولادة، وعبد الرحمن مجدي خامة جميلة وإصابته أثرت على المشاركة لكنه خامة ممتازة.