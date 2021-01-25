شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف سر لعنة رقم "10" وأفضل تشكيل للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، سر غياب رقم "10" عن الأضواء منذ اعتزاله لكرة القدم، بعدما تسلم الرقم من محمود الخطيب نجم القلعة الحمراء الأسبق ورئيس الأهلى الحالي، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، من وجهة نظرى هناك فرق أن تكون صاحب الرقم أو تذهب لنجومية الرقم، مع احترامى الكامل لكل اللاعبين الذين ارتدوا رقم 10، محمود الخطيب هو أسطورة هذا الرقم وربنا وفقنى بعده حوالى 15 سنة، ولكن بعد ذلك لم يكمل أى لاعب أكثر من 5 سنوات مع هذا الرقم، عماد متعب ارتدى هذا الرقم فترة ثم قام بتغييره والجماهير تتذكره برقم 9.

وأضاف وليد صلاح، "أحسن مهاجم فى السبعينيات هو محمود الخطيب ثم حسام حسن فى الثمانينيات، وأبو تريكة وحازم إمام، ولكن لا يمكن إضافتهم جميعاً فى حقبة واحدة ونقول الأفضل عموماً فى تاريخ مصر".

واختار وليد صلاح الدين التشكيل المثالى لمنتخب الفراعنة وجاء كالتالي: "أحسن حارس هو عصام الحضرى وأحسن ظهير أيسر ربيع ياسين، وائل جمعة وإبراهيم يوسف فى الدفاع، وإبراهيم حسن ظهير أيمن وفى الوسط محمد صلاح، محمد شوقي، حسنى عبد ربه، أبو تريكة، حسن شحاتة، وفى الهجوم الخطيب وحسام حسن".

وكان وليد صلاح الدين، قائد الأهلى السابق كشف عن كواليس حديثه مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى قبل اعتزال الأخير، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات إعلامية، "تسلمت قميص الخطيب بعد اختياره لى، وأكد أننى سأكون خليفته فى الملاعب".

وأضاف وليد صلاح الدين: "أن تكون خليفة الخطيب فهو أمر صعب، لكنى كنت متحمساً للمشاركة فى مباراة الاعتزال أمام الجماهير فى استاد القاهرة، رغم أننى كنت أستعد لمواجهة الزمالك فى دورى القطاعات".

وتابع وليد صلاح الدين: "محمود الخطيب شاهد كل لاعبى القطاع قبل اختيارى لأكون خليفته فى مباراة اعتزاله، لكنى كنت مرهقاً للغاية يوم المباراة لخوضى تدريباً قوياً لمدة 3 ساعات يومها مع فريق الشباب، لدرجة أن الخطيب قال لى هى مباراة اعتزالى ولا اعتزالك أنت؟".

وأضاف وليد صلاح الدين: "تدريب مع الناشئين قبل المباراة ثم نمت فى الحافلة وتوجهت للإستاد وشاركت فى المباراة، لكن قبلها اجتمع معى الخطيب ونصحنى بأمور عديدة ما زلت أعمل بها حتى هذه اللحظة".