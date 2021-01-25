شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل 48 ساعة من السفر للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق النادي الأهلي لمسحة طبية للكشف الأربعاء المقبل قبل 48 ساعة من السفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن إجراء مسحة أخيرة للفريق قبل السفر للمشاركة فى الحدث العالمي.

على الصعيد ذاته، ناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدة أمور وملفات طبية خاصة بفريق الأهلي، وتحديداً فيما يتعلق بسفر الفريق إلي قطر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، حيث يستهل الأهلي بطل أفريقيا مشواره بالبطولة بمواجهة الدحيل القطري.

وناقش عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي كافة الأمور الخاصة بالملفات الطبية الخاصة باللاعبين والتي تم إرسالها إلي الفيفا بالإضافة إلي بعض الأمور الطبية المتعلقة بقواعد البطولة في هذا الصعيد أيضا التعليمات الطبية الخاصة بالكبسولة الطبية التي ستتواجد بها البعثة تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوقاية من فيروس كورونا.