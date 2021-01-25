شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: شيكابالا لاعب أنيق لماذا لا يتواجد فى منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل رابح ماجر، نجم منتخب الجزائر السابق، عن سبب غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عن المشاركة مع منتخب مصر، وقال ماجر فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "شاهدت المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وشيكابالا لفت انتباهى كثيراً هو لاعب جيد وممتاز جداً، ودائماً أطرح سؤالاً لما لا يلعب فى المنتخب؟، هذا لاعب ممتاز وإضافة كبيرة جداً، لاعب أنيق وفعال، ولفت انتباهى أيضاً محمد مجدى قفشة وفتحى فى الأهلي".

وأضاف ماجر، "محمد صلاح لا يحتاج نصائح ولا أى شيء، يلعب فى نادٍ كبير ويسير بخطى ثابتة، وأصبح أفضل لاعب فى ليفربول وبين أفضل لاعبى العالم، وأتمنى له كل التوفيق، ولما لا نشاهده فى يوم من الأيام فى ريال مدريد وبرشلونة".

وأشار ماجر إلى أن المسئولين فى الجزائر يعرفون سبب تراجع مستوى الكرة الجزائرية، وأتمنى أن تنتهى المشاكل مثل تغيير المدربين والأزمات المادية، وأتمنى فى الفترة المقبلة أن تنتهى تلك الأزمات وتظهر الأندية بمستوى جيد فى البطولات الأفريقية، لدينا لاعبون مميزون جداً.

وتابع ماجر، لاعبو الجزائر يركزون كثيراً على الاحتراف الأوروبى، ونحن محظوظون بهذ الأمر لأنه يدعم المنتخب الجزائرى، ولذلك لا نراهم كثيراً فى الدوريات العربية، وهناك أيضاً عدد من اللاعبين خاضوا تجربة احتراف فى قطر.

واختتم أسطورة الجزائر قائلا، "رياض محرز لاعب مميز والفترة الأخيرة شهدت الكثير من الحديث ولكن أتمنى له العودة سريعاً إلى مستواه".