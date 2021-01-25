شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبح الزمالك مجبرًا على احتراف مصطفى محمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يحظى بنصيب الأسد على الساحة الرياضية فى مصر بشكل عام، وفى الشارع الزملكاوى بشكل خاص، لاسيما أن اللاعب متمسك بخوض التجربة رغم غلق باب المفاوضات مع نادى سانت إيتيان الفرنسى، بعد تصريحات رئيس النادى واتهامه بوجود أحد الأشخاص بالزمالك طلب الحصول على "عمولة" لتسهيل انتقال اللاعب للنادى الفرنسى، لتقرر اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك غلق ملف التفاوض مع سانت أتيان ورفض العرض المقدم.

هدأت الأوضاع بعد ذلك لعدة أيام، وعاد مصطفى محمد للدخول فى قائمة فريقه وشارك بديلاً فى مواجهة الجونة، ثم شارك فى مواجهة أسوان أساسيًا وقدم اللاعب مستوى مميزاً رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، بعدها عاد الحديث عن احتراف اللاعب من جديد، وأنه متمسك بالفكرة ولن يستمر مع الزمالك فترة أطول خاصة فى ظل تضاؤل فرص تلقيه عروضًا مغرية بسبب الإيقاف الأفريقى واحتمالية إلغاء أولمبياد طوكيو.

وأصبح الزمالك "بين نارين" الأولى تحقيق رغبة اللاعب والموافقة على أنسب عرض سيقدم له فى تلك الفترة، نظرًا لتضاؤل فرص تسويقه فى المرحلة المقبلة، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضي، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد، والثانية الإبقاء على اللاعب وعدم رحيله فى انتقالات يناير الجارى والانتظار لنهاية الموسم حتى يتلقى عرضًا يناسب إمكانياته ويرضى الزمالك.

ووفقًا لتصريحات آدم وطنى، وكيل أعمال اللاعب التى أدلى بها لـ"الخليج 365"، فإن مصطفى محمد متمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، مؤكدًا أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى الوقت الحالى، خاصة بعد الإيقاف الأفريقى وإمكانية إلغاء الأولمبياد، الأمر الذى سيؤدى لتقليل فرص احترافه فى المستقبل نظرًا لعدم تلقيه عرضًا مغريًا من خلال مشاركاته المحلية فقط.

وأضاف آدم وطنى أن المبالغ المالية المعروضة على الزمالك حاليًا نظير رحيل مصطفى محمد لن تتكرر فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأفريقية وعدم الظهور فى الأولمبياد قائلاً، "أعتقد الآن هو الوقت المناسب للزمالك لبيع مصطفى محمد".

وقدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد، واستند الزمالك فى التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللى التشادى فى دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس فى اللحظة الأخيرة.

ويغيب مصطفى محمد بناءً على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهى مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عن وقوع نادى الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم أندية الترجى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021.