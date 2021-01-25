شكرا لقرائتكم خبر عن حارسا مرمى فراعنة اليد: مفيش أهلي وزمالك فى المنتخب وفخورون بدعم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ثنائى حراسة مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار عن سعادتهما وفخرهما بالدعم المستمر من قبل الدولة للفراعنة ببطولة العالم المقامة حالياً فى مصر، خاصة بعد تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعمة للمنتخب في المونديال بعد التأهل لربع النهائي.

وقال كريم هنداوى، فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "اهتمام الدولة ملحوظ من أول البطولة، والإصرار على تنظيمها بأفضل شكل، الجميع فى ضهرنا ونشعر بمسئولية كبيرة جداً لتكليل مجهود الدولة من خلال مشاركتنا، وسعيد جداً وفخور بهذا الاهتمام والتنظيم".

وأضاف حارس المنتخب، "الروح الموجودة بين لاعبى المنتخب أمر طبيعي، يجب أن تكون عموما فى الحياة وليس فى المنتخب فقط، وفى النهاية لا نلعب لعبة فردية ويجب أن نكون داعمين لبعضنا، فى أوقات كثيرة نحتاج لدعم بعضنا البعض".

وأشار هنداوى إلى أن الدنمارك منتخب كبير ومصر أيضاً منتخب كبير، الدنمارك ولكنها مباراة واحدة لا نعلم ما سيحدث فيها، ليس لدينا ما نخسره، اليوم نبدأ الاستعداد والتركيز على المباراة، ونشعر بسعادة الجماهير رغم غيابها، وصلنا إلى الـ 8 الكبار، وهم بطل العالم والضغط عليهم أكبر فى المباراة، ونسعى لتحقيق شىء تتذكره الجماهير".

فيما قال محمد عصام الطيار، "الحمد لله على مباراة الأمس هى أول خطوة حقيقية فى البطولة، الأداء المشرف أمام الدنمارك، كان حلمنا الوصول للمراحل النهائية من أول ما عرفنا إن فى بطولة عالم فى مصر، اليوم نواصل التدريبات وهناك تدريبات استشفائية".

وأضاف الطيار، "وقت التدريب خلص ولكن الآن نتابع فيديوهات وندرس المنتخب الذى أمامنا، وأغلب التدريبات حالياً تعتمد على الناحية الذهنية،

وأشار إلى أن المباريات الكبيرة مثل السويد وسلوفينيا كانت مختلفة عن روسيا وبيلا روسيا، كنا مركزين من البداية ولكن كان هناك حماس زائد، ورغبة فى الانتصار وممكن أن يكون هذا أثر على الناحية الفنية، ولكنا تداركنا هذا الأمر سريعاً، وبين الشوطين تحدث معنا المدير الفنى وأحمد الأحمر، وقلق المباريات الكبيرة بتخلص فى الآخر، الجماهير لا تدرك بعض قوانين كرة اليد، ولكن المباراة لا تنتهى أبداً من الشوط الأول.

واختتم الطيار قائلا، "مفيش حاجة اسمها لاعبى أهلى وزمالك فى المنتخب، أسماء القطبين لا تذكر فى المنتخب تماماً، وأحمد الأحمر قادر على لم اللاعبين حول المصلحة العامة، العلاقة بينى وبين كريم هنداوي هو أخى الأكبر وأكثر من يحتضنى ويقف بجوارى فى الأوقات الصعبة ويمنحنى الثقة".