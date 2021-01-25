شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى جوكر الأهلى الجديد يحتفل بعيد ميلاده الـ"25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 25 حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلي.

محمد هانى يثبت يوماً بعد يوم أنه الأحق بخلافة أحمد فتحى جوكر الأهلى والفراعنة فى الجبهة اليمنى، بعد المستويات المتميزة التى ظهر عليها اللاعب منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، ليتمكن من حجز مكاناً بالتشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

اعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.

الأهلي جدد عقد محمد هاني لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هاني منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهي عقده فى 2025

من أهم الميزات التي اكتسبها محمد هاني في الفترة الأخيرة هو تطور مستواه البدني وارتفاع خاصية الاندفاع البدني والقدر على تنفيذ مهمة قطع الكرات من خلال التاكلينج، الذي يميز هاني عن بقية لاعبي الدوري، بالإضافة إلى إمكانيات خاصة يتمتع بها اللاعب في العرضيات والمراوغة.

يملك محمد هاني مستقبل وافر قد يتجاوز العشر سنوات في النادي الأهلي، إذا ما أثبت أنه قادرا على اللعب في مركز الظهير الأيمن في عهد المدربين المكلفين بالقيادة الفنية، فعامل السن من العناصر التي يرتكز عليها الأندية الكبرى لبناء مستقبل طويل الأمد.

ونجح محمد هانى في قيادة الاهلى لتحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضى بعد التتويج بالدوري وكأس مصر ودوري الابطال الافريقى وكان هانى عنصراً فاعلا في التشكيلة الحمراء ويستعد للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بقطر.