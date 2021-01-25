شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 6 مارس فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع الزمالك فى قمة دورى السلة يومى 6 و30 مارس المقبل فى منافسات الدور الأول من بطولة دورى السوبر رجال لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 6 مارس على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، بينما يلتقى الفريقان فى مباراة العودة بصالة الزمالك بميت عقبة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 30 يناير وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، وتقام المباريات بنظم الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب من 30 يناير حتى 16 مارس، بينما مباريات العودة من 20 مارس إلى 10 أبريل.

ووفقا لتعليمات اتحاد السلة، تقام المباريات دون حضور جماهيرى، على أن يتواجد في الصالات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين فقط ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الرياضة و اللجنة الطبية باتحاد كرة السلة .

ويشارك في منافسات هذا الدور أندية الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد السكندرى وسموحة وسبورتنج والجيش والاتصالات.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد كرة السلة نقل مباراتي السوبر المحلي لموسم 2019/2020 "رجال وسيدات" من صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر إلى صالة الشرقية للدخان.

وأخطرت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل الأندية المشاركة في مباراة السوبر رجال ومباراة السوبر سيدات بنقل المباراتين إلى صالة نادي الشرقية للدخان بسبب إقامة تدريبات بعض الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر رجال بين فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى يوم 26 يناير الجارى بصالة الشباب والرياضة لكن تم نقلها بسبب ارتباط الصالة بتدريبات منتخبات اليد فى المونديال ، كما أنه من المقرر أن يلتقى الأهلي مع هليوبوليس على كأس السوبر سيدات، فى نفس الصالة .