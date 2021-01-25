شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يبحث ترتيبات الأهلي الطبية قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدة أمور وملفات طبية خاصة بفريق الأهلي وتحديداً فيما يتعلق بسفر الفريق إلي قطر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل حيث يستهل الأهلي بطل إفريقيا مشوار البطولة بمواجهة الدحيل القطري.

وتناقش عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي حول كافة الأمور الخاصة بالملفات الطبية الخاصة باللاعبين والتي تم إرسالها إلي الفيفا بالإضافة إلي مناقشة بعض الأمور الطبية المتعلقة بقواعد البطولة في هذا الصعيد أيضا التعليمات الطبية الخاصة بالكبسولة الطبية التي ستتواجد بها البعثة تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية آخرى ، ينوي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء 3 تغييرات في تشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غدا ، الثلاثاء ، فى الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد الشناوي بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه عقب تخفيفها الى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات ، كما يشهد تشكيل الاهلي عودة المغربي بدر بانون على حساب ياسر إبراهيم بعد ان جاءت العينة الخاصة باللاعب المغربي سلبية لتؤكد عدم معاناته من فيروس كورونا ،كما ينوي موسيماني إعادة محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي في مباراة الغد بدلاً من الكونغولي والتر بواليا الذي شارك أساسياً الفترة الماضية غير أنه لم يظهر بشكل جيد ولم يُسجل.