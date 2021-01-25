شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ختام الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الختامية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021 " والتى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وتشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين كلا من، البرازيل مع أوروجواى و إسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى، فيما يلتقى البحرين مع اليابان و الأجنتين مع قطر و الدنمارك كع كرواتيا بالمجموعة الثانية.

فيما يتنافس فى كأس الرئيس كلا من ، تونس مع أنجولا والكونغو الديمقراطية مع كاب فيردى.

وضرب المنتخب المصرى موعدا مع منتخب الدنمارك فى ربع نهائى كأس العالم لكرة اليد، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، بعد انتصار منتخب السويد على منتخب الاتحاد الروسي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 34 - 20.

فوز السويد ضمن لها مقعداً في الدور ربع النهائي، بعد تصدر المجموعة، ليواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات، الاثنين.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداءً مميزًا، ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.