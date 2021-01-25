شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكمى الساحة والفار فى مباراة الزمالك وأسوان شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة ايقاف الحكم محمد يوسف الذي أدار مباراة الزمالك وأسوان الأخيرة بالدوري شهرا، كما تم إيقاف حكم الفار مصطفى مدحت أيضا نفس المدة بعد اجتماع اللجنة الفنية والتي قضت بأحقية الزمالك في ركلتي جزاء .

وشهدت مباراة الزمالك واسوان جدلا كبيرا فى الجانب التحكيمى عقب ارتكاب الحكم محمد يوسف أكثر من خطأ منها عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الزمالك فى الدقائق الأخيرة، عندما تعرض إمام عاشور للعرقلة داخل منطقى الجزاء، وهو ما أقر به المحللون فى القنوات المختلفة .

وأصدرت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى ىالزمالك بيانا تندد فيه بالأخطاء التحكميمة التى أفقدت الفريق صدارة الدورى

وجاء نص البيان على النحو التالى:

"تطالب إدارة نادى الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدورى المصرى الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدورى الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير"

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التى حدثت فى مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو فى إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو فى ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التى شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أى سند قانونى لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التى ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وتشدد إدارة النادى على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره.