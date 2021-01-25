مصدر لمصراوي: الأهلي مهتم بضم مدافع مالية كفر الزيات.. ولجنة التخطيط تحسم الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح تدرس في الوقت الحالي التقرير الذي قدمته لجنة اكتشاف المواهب والخاص بمدافع فريق مالية كفر الزيات أحمد العُش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العُش دخل اهتمامات النادي الأهلي وتمت مراقبته بالفعل من جانب لجنة المواهب".

وأضاف: "هناك تقرير فني كُتب عنه للجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والمقرر أن تقوم بالبت في مصير اللاعب سواء بالتعاقد معه من عدمه".

واختتم المصدر: "العُش من مواليد 98 ولو تم التعاقد معه سيكون لحساب الفريق الأول بالنادي خاصة بعد الغاء مسابقة 98 من جانب اتحاد الكرة".