رابح ماجر: شيكابالا لاعب ممتاز وإضافة.. لماذا لا يلعب للمنتخب الوطني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منة عمر:

قال الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، إن محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك أكثر من لفت انتباهه خلال مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا التي جمعت بين الزمالك والأهلي.

والتقى الفريقان في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي في مباراة نهائي دوري الأبطال، وفاز الأهلي باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 2-1.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "اون تايم سبورتس"، قال ماجر: "شاهدت المباراة التي جمعت بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أعجبني لاعب الزمالك الأسمر شيكابالا".

وأضاف: "لاعب مميز للغاية، أتسائل لماذا لا يلعب للمنتخب الوطني، لاعب مثل هذا سيمثل إضافة كبيرة للمنتخب".

وأتم: "لا أتدخل في عمل الجهاز الفني للمنتخب، بالتأكيد هذا قرار يعود لهم، هناك أيضًا لاعبين مميزين في الأهلي مثل محمد مجدي (أفشة) وحمدي فتحي".