باريديس يعترف: باريس يحاول إقناع ميسي بالانضمام إلينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، بمحاولات ناديه لإقناع مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة للانضام إلى ملعب الأمراء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الأرجنتيني لاتفاق حتى الآن مع ناديه حيث ينتظر إقامة الانتخابات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن باريديس أكد أن الباريسيين يحاولون إقناع ميسي للانضمام إلى ملعب الأمراء خلال الصيف المقبل.

ونقلًا عن مقابلة صحفية مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، قال باريديس: "الأمر متروك لميسي إذا أراد أن يأتي، لأن باريس سان جيرمان يحاول إقناع ميسي".

جدير بالذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أكد قبل أيام قليلة ، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" أن كرسيهم محجوز في سباق التعاقد مع ميسي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن.