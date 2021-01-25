شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري هذا الأسبوع ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب فريقا الأهلي والزمالك مباراتين هذا الأسبوع في الدوري المصري الممتاز ويتضمن جدول مباريات الدوري المصري يوم الثلاثاء مباراة الاهلي ضد الأهرام ومباراة الزمالك ضد مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، كما يلعب الجونة وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر فريقا الأهلي والزمالك ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة لكل منهما، ويأتي نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك هذا الأسبوع

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الأهلي والأهرام || الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة || الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم هذا الأسبوع:

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة سموحة والمقاولون || الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الاهلي وبيراميدز || الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش || الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة || الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة || الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 29/1/2021 مباراة طلائع الجونة وسيراميكا كليوباترا || الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة وادي دجلة ونادي أسوان || الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة المصري والانتاج الحربي || الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباريات الأهلي والزمالك هي:

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي والأهرام وكذلك مباراة الزمالك والمقاصة وكذلك جميع مباريات الدوري المصري والتى تملك حق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

مباراة الأهلي والمقاولون فى الدورى الممتاز - صورة أرشيفية