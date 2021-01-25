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تنظيم دورة تدريبية لاعلاميي الفرق الشعبية بنادي هلال السويري

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية لاعلاميي الفرق الشعبية بنادي هلال السويري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم نادي هلال السويري بمديرية تريم محافظة حضرموت،  دورة تدريبية في مجال الإعلام ، بالتنسيق مع فرع اتحاد الاعلام الرياضي بوادي حضرموت.

 

وتلقى 30 مشاركا من الفرق الشعبية التابعة للنادي والمدارس التعليمية ومنظمات المجتمع المدني ، معارف ومهارات أساسية في كيفية صياغة الخبر باحترافية ومهنية عالية للإعلامي سعيد بكر، اضافة الى فنون التصوير الفوتوغرافي للمصور عبدالله بن شهاب.

 

وأشاد مدير مديرية تريم خالد هويدي، بانشطة نادي هلال السويري والتي تساهم في تأهيل الشباب واكسابهم المهارات والمعارف المهمة الرياضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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