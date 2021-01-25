تنظيم دورة تدريبية لاعلاميي الفرق الشعبية بنادي هلال السويري

وتلقى 30 مشاركا من الفرق الرياضية الشعبية التابعة للنادي والمدارس التعليمية ومنظمات المجتمع المدني ، معارف ومهارات أساسية في كيفية صياغة الخبر باحترافية ومهنية عالية للإعلامي سعيد بكر، اضافة الى فنون التصوير الفوتوغرافي للمصور عبدالله بن شهاب.

نظم نادي هلال السويري بمديرية تريم محافظة حضرموت، دورة تدريبية في مجال الإعلام ، بالتنسيق مع فرع اتحاد الاعلام الرياضي بوادي حضرموت.

محمد يوسف

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