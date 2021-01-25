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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية لاعلاميي الفرق الشعبية بنادي هلال السويري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
نظم نادي هلال السويري بمديرية تريم محافظة حضرموت، دورة تدريبية في مجال الإعلام ، بالتنسيق مع فرع اتحاد الاعلام الرياضي بوادي حضرموت.
وتلقى 30 مشاركا من الفرق الرياضية الشعبية التابعة للنادي والمدارس التعليمية ومنظمات المجتمع المدني ، معارف ومهارات أساسية في كيفية صياغة الخبر باحترافية ومهنية عالية للإعلامي سعيد بكر، اضافة الى فنون التصوير الفوتوغرافي للمصور عبدالله بن شهاب.
وأشاد مدير مديرية تريم خالد هويدي، بانشطة نادي هلال السويري والتي تساهم في تأهيل الشباب واكسابهم المهارات والمعارف المهمة الرياضية.