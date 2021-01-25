الدوري الاميركي للمحترفين: الفوز السابع تواليا لكليبرز بفضل لينارد

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لوس انجليس: تابع لوس انجليس كليبرز عروضه القوية في الاونة الاخيرة وحقق فوزه السابع تواليا اثر تغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 108-100 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل 34 نقطة لنجمه كواهي لينارد ليعادل افضل سجل هذا الموسم والموجود باسم جاره لوس انجليس ليكرز.

وفرض لينارد نفسه نجما للمباراة بلا منازع بتسجيله 34 نقطة بينها السلة التي حسمت بنسبة كبيرة الفوز قبل 42 ثانية من نهاية المباراة كما نجح في 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وساهم سيرج ايباكا وريجي جاكسون وبول جورج بتسجيل 17 و14 و11 نقطة تواليا ليعادل كليبرز رقم جاره ليكرز كأفضل سجل في الدوري حتى الان مع 13 فوزا و4 هزائم. اما بول جورج فاكتفى بتسجيل 11 نقطة للفائز فقط.

اما افضل مسجل في صفوف ثاندر فكان جورج هيل مع 22 نقطة واضاف حميدو ديالو 14 نقطة ايضا.

وجدد كليبرز بالتالي فوزه على اوكلاهوما بعد ان تغلب عليه بنتيجة 120-106 يوم الجمعة ايضا.

وكرر كليبرز سيناريو مباراة الجمعة لانه تقدم بفارق 17 نقطة في مطلع المباراة (36-19) قبل ان يقلص ثاندر الفارق الى 11 في نهاية الشوط الاول.

وأكد مدرب كليبرز تايرون لوي "في ليلة لم نكن نسدد كثيرا باتجاه السلة، نجحنا في انتزاع فوز كفاحي وصعب".

وتابع "كان كواهي في قمة مستواه وبالتالي كانت كل الكرات تمر به لا سيما في الشوط الثاني".

ولم يكن الفريقان موفقين في الرميات الثلاثية حيث نجح كليبرز في 14 من اصل 46، وثاندر في 7 من 35 محاولة.

وحقق سان انتونيو سبيرز الفوز على واشنطن ويزاردز 121-101 في مباراة سجل فيها ديجونت موراي تريبل دبل مع 11 نقطة ومثلها متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وكان ويزاردز بالتحديد يخوض اول مباراة له منذ 13 يوما بعد ان تأجلت له اكثر من مباراة بسبب وجود عدد مرتفع في صفوفه من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم سان انتونيو بفارق 11 نقطة في مطلع الربع الاخير قبل ان يسجل 15 نقطة مقابل واحدة فقط لمنافسه في اواخره ليخرج فائزا بفارق 20 نقطة.

وكان برادلي بيل افضل مسجل في صفوف ويزاردز مع 31 نقطة واضاف جيروم روبنسون 16.

وقاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على اتلانتا هوكس 129-115 مسجلا 27 نقطة ليصبح سادس لاعب في تاريخ ناديه يتخطى حاجز ال11 الف نقطة.

واضاف يانيس 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليضع فريقه حدا لخسارتين متتاليتين.

وسجل اربعة لاعبين في صفوف الفائز اكثر من 10 نقاط.

وبات في حوزة باكس 10 انتصارات مقابل 6 هزائم هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

اما افضل مسجل في صفوف اتلانتا فكان دياندريه هانتر مع 33 نقطة واضاف جون كولينز 30 نقطة اي انهما ساهما بأكثر من نصف نقاط فريقهما.

وتغلب تورونتو رابتورز بطل عام 2019 على انديانا بايسرز 107-102 على الرغم من غياب نجميه الكاميروني باسكال سياكام المصاب في ركبته وكايل لوري المصاب في ابهام القدم، لكنه اعتمد على اوجي انونوبي الذي سجل 30 نقطة مع 8 متابعات.

واكتسح بوسطن سلتيكس منافسه كليفلاند كافالييرز 141-103 بفضل تألق جايلين براون الذي بات اول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يسجل 30 نقطة في اقل من 20 دقيقة وقد حدث ذلك خلال الربع الثالث من المباراة ليضع حدا لثلاث هزائم لفريقه. وانهى براون المباراة بتسجيله 33 نقطة.

وفي مباراتين اخريين، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على نيويورك نيكس 116 - 113، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 107-104.