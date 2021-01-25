شكرا لقرائتكم خبر عن "الباشا لعيب".. تعرف على رحلة 7 نجوم كرة بالبدلة الميرى فى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الخامس والعشرين من شهر يناير يحتفل المصريون بذكرى احتفالات أعياد الشرطة، ويبدأ الجميع فى سرد القصص والحكايات عن أشهر بطولات رجال الشرطة المصرية سواء بالداخل أو الخارج.

وهناك نماذج كثيرة لنجوم الساحرة المستديرة الذين تألقوا فى ملاعب الكرة وأصبحوا نجوم شباك وفى نفس الوقت لم يمنعهم التألق عن أداء شرف التواجد فى المناصب التنفيذية والتدرج فى مناصب وزارة الداخلية ورفع النجمة والنسر بل والسيفين على أكتافهم، ولعل أبرز 7 نجوم جمعوا بين المنصبين هم:





أحمد سليمان

هو نجم الزمالك السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى فى عصره الذهبى الذى ساهم فى تحقيق كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 2006 و2008 و2010، ووصل حالياً إلى منصب اللواء.





إبراهيم يوسف

هو نجم الزمالك الراحل والذى رحل عن دنيانا منذ سنوات، وكان لاعبا فى صفوف الفريق الأبيض ثم تولى منصب عضو مجلس إدارة فى النادى قبل أن ينتقل إلى مثواه الأخير.





فوزى سكوتى

هو نجم الأهلى فى الثمانيات وأحد اللاعبين أصحاب البصمات مع المارد الأحمر وكان يعمل مدربا ومديرا لقطاع الناشئين بنادى الداخلية ثم مشرفا على الكرة بنادى اتحاد الشرطة وتقلد عدة مناصب تنفيذية فى وزارة الداخلية.





على غيط

هو نجم الإسماعيلى السابق وأحد النجوم الذين مارسوا الرياضة وتقلدوا المناصب التنفيذية فى وزارة الرياضة حيث عمل عقيداً للشرطة وكان يتولى الإشراف على الكرة بنادى اتحاد الشرطة.

علاء عبد العال

يعد علاء عبد العال المدير الفني لنادى أسوان، أشهر ضباط الشرطة على الساحة الكروية لا سيما أن اسمه ارتبط لفترة طويلة، بتدريب فريق الداخلية واتحاد الشرطة، حيث صعد بهما من دوري الدرجة الثانية من قبل، مؤكدًا أنه محظوظ بالعمل كمدير فني وكضابط شرطة، داخل كلية الشرطة، وهو ما ساعده كثيرًا ليكون شخصية قيادية، حيث يعد عبد العال ضمن أشهر المدربين على الساحة الكروية في السنوات الماضية.

عادل عبد الواحد

ويعد عادل عبد الواحد أحد نجوم جيل الثمانينات في الزمالك وعمل ضابطًا بوزارة الداخلية حتى وصل لرتبة لواء ، وتمكن من حصد العديد من البطولات القارية مع القلعة البيضاء كما استطاع أن يمنح الأبيض لقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف الحسم في مرمى الإسماعيلي بالإضافة الى مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1984.

أيمن طاهر

أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر وأحد أهم الحراس فى تاريخ القلعة البيضاء الذى نال شرف الانضمام لقائمة المنتخب الوطني بمونديال كأس العالم بإيطاليا 1990 مع شوبير، عمل ضابطاً بوزارة الداخلية.



عامر عبد المقصود

عامر عبد المقصود

عامر عبدالمقصود نجم نادى الترسانة في العصر الذهبي بالثمانينات حيث انضكم لصفوف الشواكيش عام 1980 ، وفاز ناديه بكأس مصر 1983 ، ولعب بكأس الأمم الإفريقية 1987 ، إلى أن أعلن اعتزاله عام 1993 واستشهد على ايدى الإرهاب الغادر فى كرداسة