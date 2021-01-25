شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات متوقعة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء 3 تغييرات في تشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غدا ، الثلاثاء ، فى الجولة العاشرة من مباريات الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد الشناوي بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه عقب تخفيفها إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات ، كما يشهد تشكيل الأهلي عودة المغربي بدر بانون على حساب ياسر إبراهيم بعد ان جاءت العينة الخاصة باللاعب المغربي سلبية لتؤكد عدم معاناته من فيروس كورونا ، كما ينوي موسيماني إعادة محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي في مباراة الغد بدلاً من الكونغولي والتر بواليا الذي شارك أساسياً الفترة الماضية غير أنه لم يظهر بشكل جيد ولم يُسجل.

من ناحية آخرى ،يدرس مسئولو النادي الأهلي إنشاء أكاديمية للنادى فى غانا ونيجيريا والسودان بناءً على التصوّر الذى قدمه عبد المنعم شطة نجم الأهلي الأسبق ومدير أكاديمية النادي.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، عن أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، تدرس الطلب الذى تقدم به شطة مؤخراً ويتضمن تصوّرا كاملا لإنشاء أكاديمية للأهلي فى عدة دول أفريقية، منها غانا والسودان ونيجيريا، بهدف اكتشاف مواهب كروية صاعدة يستفيد منها النادى ويضمها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن تصوّر شطة تضمن تقريرا شاملا عن الأكاديمية وتكاليفها وإمكانية الاستفادة منها فى عدة دول أفريقية على أن تكون البداية من غانا ونيجيريا والسودان ثم يتم التوسّع في هذه الفكرة.