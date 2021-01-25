أحمد حجازى "صخرة الفراعنة" يحتفل بعيد ميلاده الـ"30" اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين أحمد حجازى مدافع منتخب مصر ونادى إتحاد جدة السعودى بعيد ميلاده الـ"30"، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالإسماعيلية،وتعاقد نادى اتحاد جدة السعودى مع المدافع الدولى أحمد حجازى من صفوف وست بروميتش الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد،ويعد أحمد حجازى أبرز المدافعين فى قارة أفريقيا، بسبب خبرته العريضة مع منتخب مصر الأول، ومشاركته مع الفريق فى مونديال 2018، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز أعضاء الجيل الذى وصل نهائى كأس أمم أفريقيا لعام 2017، مع فترة طويلة من التألق رفقة فريقى الإسماعيلى والأهلى، بالإضافة إلى خوضه رحلة احتراف طويلة فى الملاعب الإيطالية والإنجليزية.

رحلة حجازى الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالى فى 2012، بعد بداية محلية مع الإسماعيلى، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبى للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلى لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020.

وشارك حجازى فى 104 مباريات مع وست بروميتش، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين، كذلك شارك مع الأهلى فى 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلى و14 لقاء فى إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده فى 56 مواجهة منذ عام 2011.

المدافع المصرى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا فى التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.

حجازى الذى شارك فى 39 مباراة بالبريمرليج مع وست بروميتش الموسم الماضى، قام خلالها بعمل 58 عرقلة مشروعة، مع 61 افتكاك سليم، ونجح فى الفوز بـ158 كرة هوائية، و197 صراع ثنائى ناجح، و191 استخلاص للكرة فى نصف ملعبه، مسجلاً هدفين ومتسببًا فى خطأ واحد أدى إلى هدف مباشر فى مرمى فريقه.

وأصبح فريق النمور، بقيادة المدافع المصرى، الأقل استقبالا للأهداف منذ وصول أحمد حجازى، فى انتقالات الصيف الماضى، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.