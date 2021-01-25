شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينفى صلته بصفحة منسوبة له على "فيس بوك" وصلت لمليون و700 ألف متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، صلته بإحدى الصفحات المنسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تعدى عدد متابعيها مليون و700 ألف شخص حتى الآن.



كهربا

ونشر كهربا عبر حسابة الرسمي الموثق على انستجرام، صورة من الصفحة المزيفة المنسوبة له، وعلق عليها: "أنا غير مسئول عن هذه الصفحة".

ويشار إلى أن آخر ظهور لـ"كهربا"، على السوشيال ميديا، أمس الأحد، بتفاعله مع كلمات أغنية حمزة نمرة، من خلال فيديو نشره من داخل سيارته عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، وهو يغني مع مقطع من بعض كلمات الأغنية، ولقى الفيديو تعليقات ساخرة تتفاعل مع الأغنية الجديدة، كما دعا البعض محمود كهربا إلى استمرار تطور أداءه مع الأهلي.

على جانب آخر، يعيش محمود كهربا أفضل لحظاته الكروية مع النادى الأهلى حالياً، والذة انضم له فى 13 ديسمبر 2019 حيث أعلن وقتها مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى.

وتوج كهربا مع المارد الأحمر منذ انضمامه فى يناير بالثلاثية التاريخية "الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر"، كما توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.