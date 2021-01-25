شكرا لقرائتكم خبر عن "ريمونتادا الأهلى".. 21 هدفاً فى حصاد الجولة التاسعة للإيجيشن ليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز بعد إقامة 7 مباريات وتأجيل مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا لوجود أعمال صيانة في ستاد برج العرب بالإسكندرية كما تم تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة للثالث من فبراير المقبل لوجود إصابات كورونا بصفوف زعيم الثغر بعد تأجيل مباراة الفريق السكندرى أيضاً في الجولة الماضية أمام انبى لنفس السبب .

وشهدت الجولة التاسعة للدوري تسجيل 21 هدف في 7 مباريات ، فيما شهدت الجولة التاسعة احتساب 5 ركلات جزاء وسددت بنجاح عن طريق أرى بابل ركلتين للإسماعيلى وأحمد الشيخ ركلتين لغزل المحلة ونور السيد للجونة.

وقلب الأهلي تأخره بهدفين دون رد أمام المقاولون إلى انتصار مثير بثلاثية ليحافظ على سجله بلا هزيمة في الدوري خلال الموسم الجاري، بتلك النتيجة حافظ الأهلي على سجله بلا هزيمة مع مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وصعد للقمة برصيد 20 نقطة وبفارق الاهداف مستغلا تعثر الزمالك أمام أسوان .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الأهلي في النتيجة بهدفين دون رد وخرج فائز منذ تحقيق الأمر ذاته ضد الاتحاد السكندري في 17 أكتوبر 2004.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبى أمام أسوان ليخسر النقطة الرابعة هذا الموسم في سباق نحو قمة الدوري بعد تعادله مع بيراميدز بهدف لكل فريق ، ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الاهلى.

سجل مصطفى فتحي هدفه الأول له مع سموحة في شباك بيراميدز في الدوري المصري منذ موسم 2016-2017 عندما سجل في شباك الاتحاد السكندري منذ 1296 يوما أي 3 سنوات و6 أشهر و16 يوما.

محمد عاشور حكم مواجهة الاسماعيلى وغزل المحلة احتسب 4 ركلات جزاء بواقع ركلتين لكل فريق عقب مطالعة تقنية الفيديو ، وتعد تلك المرة الأولى التي تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي الموسم الماضي والتي أقيمت في أغسطس الماضي وبالتحديد منذ 212 يوما والتي احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي

سجل أيمن أشرف مدافع الاهلى هدف ذاتى في شباك المقاولون العرب، بينما افتتح الانجولى أري بابل أهدافه مع الدراويش بتسجيله ثنائية من ركلتى جزاء في شباك غزل المحلة.

شاهد أهداف الجولة التاسعة للدوري

الاهلى 3-2 المقاولون العرب

سموحة 1-1 بيراميدز

طلائع الجيش 3-0 الإنتاج الحربى

الاسماعيلى 2-2 غزل المحلة

الزمالك 0-0 أسوان

الجونة 2-0 وادى دجلة

انبى 3-2 البنك الاهلى