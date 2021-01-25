شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يهزم عبد الله السعيد بالضربة القاضية قبل مواجهة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين جاء محمد مجدى قفشة من بيراميدز إلى الأهلي لم يكن متوقعا أن يقدم أى إضافة فى المواعيد الحاسمة، بل إن قطاعا كبيرا من جماهير المارد الأحمر استقبل اللاعب بسيل من الانتقادات لدى بدايته المتعثرة نسبيا مع الفريق، قبل أن يتحول قفشة إلى أحد نجوم الفريق أصحاب الأهداف الحاسمة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومنذ رحيل عبد الله السعيد عن الأهلى لبيراميدز يفتش الجمهور الأحمر عن الوريث الشرعى للساحر فى القلعة الحمراء، إلا أن لغة الأرقام تثبت أن قفشة تفوق على عبد الله فى موسمه الأول بالقميص الأحمر، حيث لعب قفشة 54 مباراة سجل عشرة أهداف وصنع 15، بينما خاض عبد الله السعيد فى موسمه الأول بالأهلى 26 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 6، وفى موسمه الثانى لعب 33 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 7.

قفشة لعب مع الأهلى 36 مباراة بالدورى سجل ستة أهداف وصنع 11، وحينما سئل قفشة عن المقارنة بينه وبين عبد الله السعيد رد قائلا، "لعبت معه فى بيراميدز، وهو شخصية محترمة، لكن مفيش حاجة اسمها مفيش بديل، نلعب فى نفس المركز، وكل لاعب له إمكانياته، وشرف لى أن يقال عنى أننى خليفة السعيد، ولكن لا أضع نفسى فى منافسة معه". وأتم: "سجلت مع منتخب مصر فى مرمى توجو، وهذا لا يعنى أننى أفضل من السعيد، فكل واحد لديه إمكانياته وشخصيته الخاصة".

وسرعان ما أثبت قفشة حضوراً فى قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الابطال الافريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان قفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعاد ليسجل محمد مجدى قفشة هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.

دربى القاهرة، كان المرة الأولى التى يجمع فيها النهائى فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز قفشة هدفاً يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى فى القارة ليصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.

وعلى الصعيد المحلى سجل أفشة هدفاً غالياً فى شباك الاتحاد السكندرى ليمنح الاهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف ليتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر ويتوج باللقب على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وحينما تأخر الاهلى أمام المقاولون العرب بالجولة التاسعة للدورى بهدفين قاد أفشة المارد الأحمر للفوز على ذئاب الجبل حينما سجل هدف الأهلى الثالث فى الدقيقة 80 بعد هدفى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ليخطف أفشة قلوب عشاق الأهلى.