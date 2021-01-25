شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "لازم كل المصريين يشجعوا الأهلي فى المونديال واللى مش عايز يدارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير جموع المصريين بمساندة وتشجيع الأهلي فى كأس العالم للأندية بقطر، مؤكداً أن من لا يرغب فى مساندة الأهلى يجب أن "يدارى الشماتة"، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلي أجرى مسحة لمباراة بيراميدز ونتائجها مبشرة ولكن سيجرى مسحة آخرى يوم 27 يناير استعداداً للسفر لكأس العالم بقطر".

ويضيف شوبير: " الأهلى هياخد كل اللاعيبة معاه ورفض الإعلان عن المستبعدين خوفاً من الحاجة إليهم هناك ، وليد سليمان وناصر ماهر ورامى ربيعة ومحمود وحيد كلهم هيسافروا مع الأهلى، وبقول لازم المصريين يساندوا الأهلي ويشجعوه فى المونديال واللى مش عايز وعايز يشجع الدحيل القطرى يدارى بس ، مش عايزين أكثر من كدا ، وبقول الكلام ده لو العكس لو الزمالك مكان الأهلى بردو".

وأكمل شوبير: "الأهلي عامل سياسة جديدة وهى تمديد عقود أى لاعب يتبقى فى عقده موسمين والنادى محتاجه ، يعنى أحمد ياسر ريان قبل الإعارة لسيراميكا مدد عقده ، وديانج اللى ممكن يلعب فى أى حتة فى أوربا مدد عقده ، وحمدى فتحى اللى الناس قالوا هيروح بيراميدز فى اجتهاد غير برىء مدد عقده ، وعمرو السولية مدد عقده ، وكوكا ومصطفى شوبير هيجددوا ، وكل اللاعيبة الشباب اللى النادى محتاجهم هيمددوا عقودهم".

وأردف شوبير:" الأهلى أنهى اجراءات ضم العش مدافع مالية كفر الزيات واللاعب أجرى الكشف الطبى ولكن موسيمانى قال لازم نختبره مع فريق الشباب وهيتم اختباره وحسب رأى موسيمانى سيتم البت فى الصفقة".

واستقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتى المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادى القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الأهلي أرجأت تنظيم الاحتفالية لانشغال الفريق الكروي بالمشاركة فى مونديال الأندية، بخلاف عدم تحديد موعد محدد لمباراتي السوبر المصري والأفريقي، ولرغبتها فى أن تشمل الاحتفالية التتويج بأكبر عدد من الألقاب فى موسم واحد، بعد حصد الثلاثية التاريخية فى الموسم الماضي، ويأمل فى حصد السوبر المصري والأفريقي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر ما يقدمه الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية، بحيث تشمل الاحتفالية الاحتفال بالإنجازات المتتالية التي حققها الأهلي بدءا من الثلاثية التاريخية وجائزة "جلوب سوكر" ونتائج مونديال الأندية حال المنافسة على مراكز متقدمة، وأخيرا نتائج مباراتي السوبر المصري والأفريقى حال تتويج الأهلي بهما.