شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جريشة حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز..والقطبين لازم يساندوا الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير، إن جهاد جريشة سيكون بنسبة كبيرة حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة التاسعة للدوري، وأضاف شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كل الحكام الدوليين خارج مصر وبالتالى بنسبة كبيرة جهاد جريشة سيكون حكم مباراة الاهلى وبيراميدز وبديله محمد الحنفى".

وعن الإسماعيلى قال شوبير:"على أبو جريشة وأحمد عثمان زاروا الزمالك وطلبوا لاعبية وطلبوا من الأهلى لاعيبة وفى رأيى لازم الأهلى والزمالك يساندوا الإسماعيلى ويقفوا جنبه فى أزمته ولازم يكون فى تضحية عشان قلعة الدراويش".

وعن الزمالك قال شوبير: " مصطفى محمد تلقى عرض تركى بس الأهم إنه لسة فى الملعب ولو مشى يمشى ورجله فى الملعب ، والزمالك يستحق التحية فريق كبير هو الأقوى دفاعاً فى الدوري ولكن التوفيق غاب عنه فى مباراة أسوان ، باتشيكو قال للاعيبة البطولات عايزة تركيز ولسه الدوري طويل".

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة للدوري وهي المباراة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب في الجولة التاسعة للدوري.

من ناحية آخرى، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتى المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادى القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.