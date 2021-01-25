شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك لكرة اليد .. حامل لقب كأس العالم ومنافس الفراعنة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب المصرى موعدا مع منتخب الدنمارك فى ربع نهائى كأس العالم لكرة اليد، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، بعد انتصار منتخب السويد على منتخب الاتحاد الروسي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 34 - 20.

فوز السويد ضمن لها مقعداً في الدور ربع النهائي، بعد تصدر المجموعة، ليواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات، الاثنين، وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

منتخب الدنمارك لكرة اليد هو أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب خاصة وأنه يمتلك العديد من العناصر المميزة في صفوفه والتى نستعرض أبرزها في المعلومات التالية: