شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كتيبة الفراعنة في مونديال اليد جنود وعدت فأوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة يدخلها لاعبى منتخب كرة اليد مع المنتخب الدنماركى فى مناسات ربع نهائي بطولة العالم التى تستضيفها مصروتستر حتى 31 يناير الجارى، بعد مشوار طويل في البطولة التي تشهد مشاركة أقوى المنتخبات على مستوى العالم.

وأثبت لاعبى المنتخب أنهم على قدر المسئولية، خاصة أن مسئولي اتحاد اللعبة سبق وأعلنوا أن الوصول الى دور الثنانية هدف لهم ، وبالفعل وهو ما تحقق ووصل المنتخب الى هذا الدور بعد التغلب على المنافسين في مختلف الأدوار مع تعادل و هزيمة واحدة .

ولم يكن مشوار الفراعنة مفروشا بالورود، بل واجه المنتخب عدة محطات صعبة فى طريق التأهل لربع النهائي من خلال مواجهات الدور الرئيسى مع منتخبات قوية فى البطولة مثل بيلاوسيا وروسيا وسلوفينيا ومقدونيا، حتى يلتقى مع الدنمارك أقوى المنتخبات الأربعاء المقبل ، وفى الدور التمهيدى التقى المنتخب مع تشيلى ومقدونيا و السويد ، وكان اللاعبون علىقدر المسئولية ، و وأوفوا بالعهد ، و ومن المنتظر أن يبذلوا أقصى مالديهم في مواجهة المنتخب الدنماركى في المواجهة المنتظرة.

وتضم كتيبة الفراعنة الكثير من الجنود التي بذلت كل جهد للوصول الى هذا ده، الدور مثل من يلعب وهو مصاب، أو يتحمل أوجاعه للمشاركة في فوز منتخب بلاده، حتى سطروا تاريخا جديدا في لعبة كرة اليد المصرية.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبون كل من أحمد الأحمر ، و على زين ، و عصام الطيار ، و كاتونجا، و احمد هشام السيد ، و احمد ممدوح هاشم ، و يحيى وسيف الدرع ، يحيى خالد ، وغيرهم من باقى قائمة الفراعنة .