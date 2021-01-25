شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: صباعى "اتخلع" وهفكر أعالجه بعد نهاية البطولة..ومش خايفين من الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد أن الفراعنة جاهزين لمواجهة الدنمارك فى دور الثمانية للمونديال، وقال على زين فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: " صباعى اتخلع ومش هفكر فيه دلوقتى لان البطولة أهم ، علاجه عايز وقت وحالياً كل دماغى فى البطولة ، واجهنا منتخب سيلوفينيا وهو منتخب قوى ولديه حارس مرمى اتفرج علينا كويس".

وتابع على زين : " سقف الطموح بقى عالى أوى فى منتخب مصر ، وكل المباريات فى الملعب ، عملنا انجاز بالتأهل ضمن الثمانية الكبار ولكن القادم أصعب وعايزين نعمل اللى علينا عشان منرجعش نندم ونقول ياريت كنا عملنا كذا وكذا".

ويضيف نجم فراعنة اليد : "الدنمارك منتخب كبير عندهم فنيات حلوة بس المباراة ساعة وممكن نخطفهم ونكسب ، كل مرة فى كأس العالم كنا نخسر من السويد وسلوفينيا ودلوقتى خسرنا من السويد بفرق هدف وكنا الاقرب للفوز وتعادلنا مع سيلوفينيا وكنا قريبين من الفوز ، أقصد هنبقى 7 قصاد 7 فى الملعب ومش خايفين "

وأردف على زين :" لو بدأنا مباراة الدنمارك كويس وضغطناهم هنكسب لانهم بيكسبوا مبارياتهم بسهولة ولم يدخلوا فى ضغط أمام أى منتخب وبالتالى هيحصل توتر وهنعملهم مشكلة ، لو كسبنا الدنمارك احتمال كبير نقابل النرويج ولازم المنتخب اللى عايز يبقى بطل العالم ميخافش من حد ويكسب المنتخبات القوية مش يكسب الضعفاء ويقول انا بطل".

وأكمل :" أهم حاجة يكون ضميرنا يبقى مستريح وتهنئة الرئيس السيسى أسعدتنا كثيراً ، الثقة كانت نقصانا ورجعت وعايزين نفرح المصريين".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط لمنتخب سلوفينيا بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني، وقدّم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة فى المباراة بالدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.