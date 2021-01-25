شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تقديم شكوى للفيفا ضد التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك تقديم شكوى ضد لجنة الحكام المصرية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد تعرض النادى للظلم التحكيمى فى المباريات الأخيرة وفقا لوجهة نظر مسئوليه.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك أن النادى سيكتفى بالبيان الصادر للتأكيد على رفضه المجاملات التحكيمية فى الدورى الممتاز لأى نادٍ مهما كان اسمه، ولن يتم تصعيد الأمر لشكوى رسمية فى الفيفا، وسيتم الاكتفاء بهذا القرار حتى الآن.

وأضاف المصدر أن لكل مقام مقال، وأن الوقت الحالي سيتم الاكتفاء بالبيان الصادر لشجب التحكيم والاعتراض عن الظلم وقد يحدث تطور فى الأمر مستقبلا حال استمرار أخطاء التحكيم ضد الزمالك فى المباريات القادمة.

فى سياق مختلف، عقد البرتغإلى جايمى باتشيكو المدير ألفنى لفريق الزمالك جلسة خاصة مع المغربى حميد أحداد مهاجم ألفريق بناءا على رغبة الأخير الذى طلب عقد الجلسة مع المدير ألفنى لمعرفة أسباب استبعاده من المباريات الأخيرة عقب عودته من الإصابة.

وأكد باتشيكو لحميد أحداد أنه يثق فى امكانياته ألفنية وخبراته وأنه سيكون إضافة قوية للفريق ، ولكن طلب باتشيكو من أحداد بضرورة تقديم افضل ما لديه واستغلال ألفرص التى سيمنحها له وفقا لظروف كل مباراة، مشددا عليه ان ألفريق يحتاج جهود جميع اللاعبين نظرا لضغط المباريات وخوض ألفريق أكثر من بطولة على مدار الموسم.

من ناحية أخرى عقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين ووجه لهم التحية على الأداء الذى قدمه ألفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير ألفنى أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق ألفوز، والتى ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز، والقتال من أجل تحقيق ألفوز فى جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

من جانبه، أشاد عبدالحليم على مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن ألفريق يضم أفضل اللاعبين فى مصر، والجميع يثق فى إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذى يسعى له النادى وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على خلال حديثه مع اللاعبين إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز فى المباريات القادمة من أجل تحقيق ألفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.

من ناحية أخرى عقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين ووجه لهم التحية على الأداء الذى قدمه ألفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير ألفنى أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق ألفوز، والتى ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز، والقتال من أجل تحقيق ألفوز فى جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

من جانبه، أشاد عبدالحليم على مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن ألفريق يضم أفضل اللاعبين فى مصر، والجميع يثق فى إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذى يسعى له النادى وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على خلال حديثه مع اللاعبين إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز فى المباريات القادمة من أجل تحقيق ألفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.