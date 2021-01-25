بالفيديو.. كيف انقذ رجال الإسعاف منتخب اليد بـ"خياطة القمصان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

شهدت مباراة مصر وسلوفينيا بكأس العالم لكرة اليد، أحداث مثيرة، وتسبب لاعبو منتخب سلوفينيا، في "قطع" قمصان عدد من لاعبي المنتخب المصري، أبرزهم أحمد الأحمر.

وتعادل منتخب مصر ونظيره السلوفيني، 25/25 في ختام الدور الرئيسي بمونديال اليد، وتأهل الفراعنة لربع نهائي المسابقة.

وقام رجال الإسعاف بملعب المباراة، بخياطة قمصان اللاعبين من أجل استكمال المباراة.

وكتب شريف مدحت أحد المسعفين الذي قام بخياطه قميص أحمد الأحمر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:" الماتش كان ضرب مش لعب، تيشيرتين أحمد الأحمر اتقطعوا وكده مش هينفع يكمل الماتش، وهنا يظهر فكر الطورائ الاسعافجي".

وتابع:" احدف يا عم التشيرتين ، خيط برولين علي ابره بتاع الغرز، وأحمد كمل الماتش، تقريبا دي كانت اهم غرز خدتها في حياتي".