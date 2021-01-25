تقارير: باريس يغري راموس بـ15 مليون يورو كراتب سنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تسعى للتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد راموس بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على تجديد العقد، حيث ترغب إدارة الميرنجي في تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب المدافع الإسباني المخضرم في التوقيع على عقد لمدة موسمين.

وفي إطار سعي باريس سان جيرمان لتدعيم خط دفاعه الذي تراجع بعد رحيل تياجو سيلفا إلى تشيلسي في الصيف الماضي، فتنوى إدارة النادي الفرنسي استقطاب الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو" نقلًا عن تقارير فرنسية، فإن باريس سان جيرمان ينوي تقديم عرضًا لراموس مدته 3 مواسم براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع المالي في ريال مدريد سيمنع إدارة الميرنجي من التوصل لاتفاق مع راموس، ما يعني أن القرار الآن أصبح بيد قائد الفريق الملكي.

وانضم راموس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2005/2006 قادمًا من إشبيليه، وشارك البالغ من العمر 34 عامًا في تتويج الفريق الملكي بالعديد من البطولات ابرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات)، السوبر الأوروبي (3 مرات) والدوري الإسباني (5 مرات).