فاجعة كروية.. وفاة رئيس نادي بالماس و4 لاعبين في حادث تحطم طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لقي رئيس نادي بالماس البرازيلي وأربعة لاعبين من الفريق مصرعهم في حادث تحطم طائرة، حيث كانوا في طريقهم لخوض مباراة ضد فيلا نوفا التي كان مقررًا لها مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات كأس فيردي.

وأعلن النادي في بيانه، أن الرئيس لوكاس ميرا والطيار فاجنر ماتشادو وأربعة لاعبين هم لوكاس براكسيديس وجويلهيرمي نوي ورانول وماركوس موليناري لقوا مصرعهم في حادث بمهبط طائرات خاص في لوزيمانجي أمس الأحد.

وجاء بيان النادي كالآتي: "يعلن نادي بالماس أنه بحلولالـ8:15 صباح الأحد 24 يناير، وقع حادث جوي، حيث كان على متن الطائرة رئيس النادي و4 لاعبين (هم لوكاس براكسيديس وجويلهيرمي نوي ورانول وماركوس موليناري)، وتحطمت الطائرة في نهاية المدرج".

وأضاف البيان: "نأسف لإبلاغكم أنه لا يوجد ناجون، في هذه اللحظة يطلب النادي الصلاة للأقارب الذين سيقدم لهم الدعم اللازم".