حوار الخليج 365.. كالديرون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في مصر قد نرى من القليل وجود نماذج ناجحة على مستوى اللاعب اللاتيني حتى جاء المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون بانتقاله لصفوف الإسماعيلي في موسم (2016 - 2017) قبل أن يرحل بعد ذلك إلى صفوف الفيصلي السعودي بعد موسمين.

كالديرون استطاع أن يلفت الانتباه بعدما سجل 22 هدفًا لتكون التجربة الأفضل في مسيرة الكولومبي وهو الأمر الذي جعله ينتقل لصفوف الفيصلي مقابل مليون دولار.

ورغم قيمة انتقال كالديرون لصفوف الفيصلي إلا أن المهاجم اللاتيني لم يقدم المستوى المنتظر ليعود إلى مصر مرة أخرى من بوابة فريق وادي دجلة عقب تجربة في صفوف الشرطة العراقي عندما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

"الخليج 365" تواصل مع مهاجم وادي دجلة للحديث معه عن تجربته مع الإسماعيلي، وحقيقة مفاوضات القطبين الأهلي والزمالك إلى جانب مستقبله مع وادي دجلة.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كانت لديك مسيرة رائعة مع الإسماعيلي.. كيف كانت هذه التجربة؟

في البداية كان الأمر صعبًا بسبب تغيير المناخ والأجواء عندما تنتقل من بلد لآخر، لكن بعد ذلك تكيفت وأصبح الأمر سهلاً مع الإسماعيلي خاصة أن أسلوبهم يعتمد على المهارة وهو ما يعطي للاعب الفرصة على التألق.

- لكن وعلى الرغم من تألقك مع الإسماعيلي لماذا رحلت؟

رحيلي عن الإسماعيلي لأنني كنت أريد خوض تجربة جديدة في مسيرتي، كلاعب كرة قدم عندما يأتي لديك الفرصة للرحيل لتجربة أفضل بالتأكيد سترحب، وعلى الرغم من ذلك يبقى الإسماعيلي في قلبي.

- وهل ترى قرار رحيلك عن الإسماعيلي كان صحيحًا؟

نظرًا للظروف الحالية في الفريق نعم، كنت أريد البحث عن عرض أفضل من أجل عائلتي، كما في مسيرتي كنت أريد تحديات وأهداف أخرى.

- وكيف ترى المنافسة بين الأهلي والزمالك حاليًا؟

الدوري في مصر الآن جيد جدًا، الأهلي والزمالك فريقان جيدان للغاية ولهما التاريخ، ودائمًا الصراع بينهما للمنافسة على البطولات.

- وهل تلقيت عروضًا للرحيل للأهلي أو الزمالك؟

نعم عندما كنت في الإسماعيلي، وأيضًا عندما رحلت إلى صفوف الفيصلي السعودي كان هناك مفاوضات من أجل التعاقد معي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

- وماذا عن كواليس مفاوضاتك مع الزمالك؟

الزمالك أشخاص مقربة من النادي فاوضوني من أجل التعاقد معي، وكان هناك رجل أعمال يحسب للزمالك تحدث معي.

- ما هيّ الذكرى الأفضل لديك مع الإسماعيلي؟

جميع المباريات التي شاركت بها كانت رائعة لأنني أرتدي قميص الإسماعيلي، لكن الهدف الأفضل بالنسبة لي عندما سجلت في شباك الزمالك، هذا الهدف يعجبني كثيرًا.

- برأيك ما هو النادي الأقوى في مصر؟

الأهلي بالطبع حاليًا.

- كيف كان انتقالك لوادي دجلة وعودتك لمصر؟

تلقيت العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية من بينهم عرضًا لوادي دجلة، كنت أريد العودة لمصر خاصة أن انتقالي لدجلة سيكون إضافة بالنسبة لي.

- في النهاية.. كيف ترى الوضع الحالي في دجلة؟

نقدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، لكن نحتاج للتسجيل والفوز من أجل تحسين الوضع الحالي وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.