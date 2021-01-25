منافس الأهلي.. المريخ يعلن إسم مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي المريخ السوداني التعاقد مع المدرب الصربي جيسيك ميودراج لتدريب الفريق الأول خلفًا للفرنسي ديديه جوميز الذي رحل لتدريب فريق سيمبا التنزاني.

ووفقًا لما نقلته الصحف السودانية فإن رئيس الأحمر سوداكال، أتم اتفاقه مع المدرب الصربي الذي ينتظر أن يحل بالعاصمة الخرطوم خلال الساعات القادمة لبدء مسيرته.

جيسيك يبلغ من العمر 62 عاما، وحقق العديد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها، وحقق بطولة كأس دوري أبطال العرب مع الصفاقسي التونسي في العام 2000، فيما نجح في قيادة نادي سيسكا صوفيا البلغاري لإحراز بطولتي الدوري والكأس في الفترة ما بين 2004 – 2006، كما حقق بطولة الدوري البلغاري وبطولة السوبر مع نادي ليتكس البلغاري خلال 2007 – 2008.

وسجل المدرب جيسيك، إنجازات مميزة مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، كما خاض المدرب الصربي عدة تجارب بالدوري السعودي، حيث درب نادي الاتفاق في العام 2017، كما سبق له تدريب نادي نجران موسم 2012، ودرب كذلك نادي العربي الكويتي.

ويتواجد المريخ السوداني في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا التي ضمت كل من الأهلي المصري، سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.