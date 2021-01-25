بالمواعيد والقنوات.. "حلم قطر" ضمن مباريات نارية بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تختتم اليوم مباريات الدور الرئيسي للنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بإقامة مباريات الجولة الثالثة والختامية من هذا الدور، ويتبقى بطاقة واحدة مؤهلة لدور الثمانية يتنافس عليها الأرجنتين وقطر وكرواتيا، بعد تأهل 7 فرق وهم مصر واسبانيا والمجر والدنمارك والسويد وفرنسا والنرويج.

وتشهد مباريات اليوم، مواجهة هامة للمنتخب القطري أمام نظيره الأرجنتنيني، حيث يأمل العنابي في الفوز بالمباراة، مع إنتظار هدية دنماركية ليتواجد بين الثمانية الكبار،

بينما يأمل راقصي التانجو في عدم التفريط في فرصة التأهل التي لاحت لهم بعد الفوز على كرواتيا في الجولة الماضية، حيث أن الفوز على المنتخب القطري يمنحهم بطاقة العبور لدور الثمانية دون النظر لنتيجة مباراة الدنمارك وكرواتيا.

وسيشهد اليوم، قمة أوروبية للتنافس على صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسي بين المجر وأسبانيا، وعلى جانب أخر، ستكون هناك قمة أخرى في المجموعة الثانية بين الدنمارك حامل اللقب ومنتخب كرواتيا.

وتنقل جميع المباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وإليكم مواعيد المباريات

الدور الرئيسي

المجموعة الأولى

تلتقي البرازيل مع أوروجواي في الرابعة والنصف عصرا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السابعة مساء، يكون الصدام القوي بين أسبانيا بطلة أوروبا مع المجر على صدارة المجموعة، وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتختتم مباريات هذه المجموعة بمواجهة قوية بين بولندا وألمانيا في التاسعة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

المجموعة الثانية

يلتقي منتخبا البحرين واليابان في الرابعة والنصف عصرا على صالة استاد القاهرة الرياضي.

أما في السابعة مساء، يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره القطري في مباراة هامة للفريقين على صالة استاد القاهرة الرياضي.

وتختتم مباريات هذه المجموعة، بلقاء قوي بين الدنمارك حامل اللقب مع كرواتيا في التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

كأس الرئيس (الترضية)

يلتقي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي ضمن منافسات المجموعة الأولى بكاس الرئيس وتقام المباراة على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر في السابعة مساء.