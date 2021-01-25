شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على ليفربول في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (إنجلترا) - (رويترز) -

ضاعف مانشستر يونايتد من معاناة ليفربول؛ حيث سجل برونو فرنانديز ركلة حرة لا ترد ليقود ناديه للفوز 3-2 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء.

ونفذ اللاعب البرتغالي، الذي شارك كبديل، ركلة حرة على حافة المنطقة وأطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 78 ليصعد بيونايتد إلى دور الستة عشر لمواجهة وست هام يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول، الأول في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ميسون جرينوود التعادل، والثاني في الدقيقة 58 بعد أن كان ماركوس راشفورد، قد منح التقدم لأصحاب الأرض.

وبدا أن ليفربول هو الأقرب للفوز، لكن فرنانديز، انتزع الانتصار ليونايتد بعدما سجل هدفه 28 مع النادي في كل المسابقات منذ انضمامه في فبراير/شباط من العام الماضي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة عكس آخر مواجهة في أنفيلد الأسبوع الماضي عندما سيطر التعادل السلبي على اللقاء. لكن في النهاية تعرض ليفربول لانتكاسة جديدة؛ حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.