شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة للدوري وهي المباراة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب في الجولة التاسعة للدوري.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتى المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادى القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة الأهلي أرجأت تنظيم الاحتفالية لانشغال الفريق الكروي بالمشاركة فى مونديال الأندية، بخلاف عدم تحديد موعد محدد لمباراتي السوبر المصري والأفريقي، ولرغبتها فى أن تشمل الاحتفالية التتويج بأكبر عدد من الألقاب فى موسم واحد، بعد حصد الثلاثية التاريخية فى الموسم الماضي، ويأمل فى حصد السوبر المصري والأفريقي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تنتظر ما يقدمه الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية، بحيث تشمل الاحتفالية الاحتفال بالإنجازات المتتالية التي حققها الأهلي بدءا من الثلاثية التاريخية وجائزة "جلوب سوكر" ونتائج مونديال الأندية حال المنافسة على مراكز متقدمة، وأخيرا نتائج مباراتي السوبر المصري والأفريقى حال تتويج الأهلي بهما.