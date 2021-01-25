شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم.. تحديد باقي مجموعة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم الأحد 14 منتخبًا 7 مباريات ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تستضيفها مصر ، وتتضمن مباريات اليوم مباريات المجموعة الثانية التي من المفترض أن تقابلها مصر في دور الثمانية، وتؤكد مباريات اليوم صعود الدنمارك حامل اللقب وفى انتظار تحديد الوصيف ما بين منتخب الأرجنتين وكرواتيا وذلك ضمن مونديال كرة اليد 2021.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد الأحد 24 يناير- مصر 2021

البحرين × اليابان - الساعة 2.30 ظهرًا بصالة استاد القاهرة

البرازيل × أورجواي – الساعة 2.30 ظهرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

تونس × أنجولا – الساعة 7 مساءًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر

أسبانيا × المجر – الساعة 7 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأرجنتين × قطر – الساعة 7 مساءًا صالة استاد القاهرة

الدنمارك × كرواتيا – الساعة 9.30 مساءًا صالة استاد القاهرة

بولندا × ألمانيا – الساعة 9.30 مساءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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