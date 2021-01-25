شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب مجدي دونجا مدافع مالية كفر الزيات.

واللاعب من مواليد 1996 وسبق له الانضمام لصفوف سموحة والاعلاميين وكوم حماده ونبروه وماليه كفر الزيات وساهم بشكل كبير في صعودها لدوري الممتاز ب ثم الانتقال لمنتخب السويس والعودة مره أخرى لماليه كفر الزيات مطلع هذا الموسم.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين لمدة موسم ونصف في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني لجمهورية شبين والكابتن ياسر سعفان المدير الاداري.