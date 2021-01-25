شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية الممتاز اليوم لمناقشة أزمة الحكام وتشكيل الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة شكاوى الأندية من الحكام، وانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين، حيث تقدم النادى الإسماعيلى فقط بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الرابطة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.