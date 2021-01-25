شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية الممتاز اليوم لمناقشة أزمة الحكام وتشكيل الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع أندية الدورى الممتاز، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة شكاوى الأندية من الحكام، وانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين، حيث تقدم النادى الإسماعيلى فقط بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الرابطة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.
وحذرت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية من الدعوة للانتخابات المقبلة وفقا للائحة القديمة، حيث لم تقم اللجنة الثلاثية باعتماد اللائحة الجديدة حتى الأن، ونشرها فى الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.
وهدد مسئولو أندية الجمعية العمومية بالجبلاية بشكوى اللجنة الثلاثية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حالة الالتفاف على رغبة الأندية، وعدم الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الجديدة التى تم اعتمادها فى نوفمبر الماضى.
وتتمسك أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة بطلبها من اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا باعتماد اللائحة الجديدة أولا، ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.
وأوضح مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اللائحة الجديدة، يجب إرسال اللائحة إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع قانون الرياضة الجديد واعتمادها وهذا يحتاج وقت، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ثم إرسالها إلى الوقائع الرسمية لنشرها حتي يتمكن الاتحاد إقامة الانتخابات بشكل قانونى.