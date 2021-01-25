المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم بالجبل الأخضر استعداداً للمباراة المقبلة أمام سموحة، فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وتعاهد لاعبو المقاولون على استعادة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الخامسة مساء غد الثلاثاء مباراة المقاولون العرب وسموحة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلي واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الهزيمة من النادي الأهلي خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما قلب الطاولة على ذئاب الجبل في الشوط الثاني، حيث كان المقاولون قد نجح في التقدم أولاً بهدفين نظيفين، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف، واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.