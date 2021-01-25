شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يفاضل بين لاعب غانى وكونغولى لتدعيم وسط الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل حمادة صدقى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، بين لاعب كونغولى وآخر غانى للتعاقد مع أحدهما لتدعيم وسط ملعب فريقه الذى يعانى بشدة فى الفترة الأخيرة، وشارك اللاعب الكونغولى مومو فى ودية الإنتاج مع الداخلية إلا أن صدقى لم يحسم قراره النهائى بشأن اللاعب، مفضلا المفاضلة بينه وبين لاعب غانى آخر يخضع للاختبار بالفريق وذلك قبل غلق باب القيد الشتوى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الانتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم ، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال اللاعب اعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أول صفقات الانتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وأعلن نادى الانتاج الحربى سلبية مسحة كورونا لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق ليتأكد ظهوره بشكل رسمى فى مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، وقال خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى لـ"الخليج 365"، "حمادة صدقى سيخوض تدريبات الفريق بشكل عادى عقب تعافيه من فيروس كورونا واختفاء الأجسام المضادة من جسده والتى أبعدته عن قيادة الفريق فى مواجهة طلائع الجيش".

وغاب صدقى عن الظهور مع الإنتاج فى ملعب مباراة الطلائع حيث تواجد فى المدرجات بفعل ظهورأجسام مضادة فى مسحته الأولى مع الفريق وأدار المباراة من الملعب مساعده محمد جودة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وقرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، تعيين وسام إسماعيل مدرب حراس مرمى نادى إف سى مصر السابق مدرباً لحراس مرمى الإنتاج الحربى فى الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده حمادة صدقى مديراً فنياً ومحمد جودة مدرباً عاماً وكريم حلمى مخطط الأحمال، وأبلغ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق حمادة صدقى اعتذاره عن التواجد فى جهازه بمنصب مدرب حراس مرمى الفريق لظروف شخصية.

وكان حمادة صدقى قد فاتح السد العالى للتواجد فى جهازه التدريبى إلا أن الحضرى طلب مهلة للتفكير فى العرض وحسم بعض الأمور الشخصية المتعلقة به قبل أن يعتذر عن قبول العرض.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.