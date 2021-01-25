شكرا لقرائتكم خبر عن Handball world cup 2021 .. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد و الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتحب مصر لكرة اليد فى حسم بطاقة التأهل للدور الرئيسي من النسخة 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة فى مصر 2021، بعدما تأهل برفقة منتخب السويد إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة، وكما تأهل منتخبى فرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، و سبقهم إلى هذا الدور كلا من المجر وأسبانيا والدنمارك.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور الثمانية بمونديال اليد، كثاني المجموعة الرابعة بعد تعادله مع سلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25، وفوز منتخب السويد على الاتحاد الروسي لكرة اليد بنتيجة 34-20، ليضع المنتخب الوطنى فى صدام مع منتخب الدنمارك لكرة اليد بدور الثمانية.

وينتظر منتخب السويد كلا من الأرجنتين وقطر وكرواتيا، لملاقاة أحدهم فى دور الثمانية.

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك فى Handball world cup 2021

وستقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يناير المقبل على صالة استاد القاهرة الرياضي، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما يلتقى منتخب السويد مع آى من "الأرجنتين أو قطر أو كرواتيا" الساعة 9:30 على صالة ستاد القاهرة.